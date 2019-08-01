中國大陸文化旅遊部和公安單位，自今日起停發自由行來台旅客通行證。對此，資深媒體人黃暐瀚想起2016年肯亞案，並提及時任民進黨立委陳其邁和時任陸委會主委夏立言的對話。他感嘆表示，當年的終極手段，過了三多年，蔡沒用，倒是大陸用了。

2016年馬英九執政時，肯亞警方破獲詐騙集團，45名台嫌全遣送大陸，該舉引來許多民進黨立委不滿，痛罵已經「落選」但還沒到520交接的國民黨政務官們，怎麼可以讓「電信詐騙犯」，被送去中國大陸受審。陳其邁當時質詢陸委會主委夏立言關於肯亞案一事，陳問要怎麼辦，假如有第二個、第三個案件要怎麼辦，都沒有相關制裁措施，都給中國大陸予取予求？夏立言則稱有很多措施，但說出來怕別人以為在開玩笑。陳其邁要夏立言說出來，夏則稱若講跟中國大陸有什麼制裁措施，「我可以禁止他們觀光客來啊」。

當時陳其邁驚訝的問夏立言在說什麼，夏立言則重申，可以禁止觀光客來，「這樣是對我們好嗎？我可以終止一切互動啊!這是我們需要的嗎？」陳其邁停頓幾秒後才表示「你一定要走到最後一步大家撕破臉嗎？」

對於中國大陸文化旅遊部和公安單位，自今日起停發自由行來台旅客通行證，黃暐瀚感嘆表示，當年的終極手段，過了三多年，蔡總統沒用，倒是大陸用了。

網友則紛紛表示「真的是非常困難的處境！既要人家付錢，又要對人家恐嚇？」、「永遠兩套標準的民進黨」、「史稱：其邁語塞」、「政治照妖鏡」、「這些綠營的，都頗擅長自我打臉」、「真的很諷刺」。

(中時電子報)