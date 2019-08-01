瞿友寧導演發文。（圖／翻攝自瞿維尼導演微博）

楊紫透過工作室澄清。（圖／翻攝自楊紫工作室微博）

男主角李現發文。（圖／翻攝自李現ing微博）

李現微博疑封鎖關鍵字。（圖／翻攝自鵝組兔區爆料微博）

知名導演瞿友寧今年3月遭舉報台獨，導致參與的電視劇《親愛的，熱愛的》（原名：《蜜汁燉魷魚》）被牽連，改名後終於順利在大陸播映，昨（7/31）播出最後一集，卻被網友發現劇中一幕地圖，不僅沒台灣也沒海南島，質疑全劇跟台獨有關，瞿友寧稍早發文喊冤，指自己從未見過這樣的地圖，也不是台獨，「要打要罵找錯人了」。

由楊紫、李現主演的《親愛的，熱愛的》上月9日在浙江衛視、東方衛視播出，電視劇播出後帶動了男女主角的人氣，使兩人成為新國民女友、男友。昨播出完結篇中，因地圖上沒有出現台灣等地，引發網友質疑是「台獨劇」，昨深夜李現的微博就被人發現封鎖了TD（台獨）二字。

稍早楊紫透過工作室澄清，自己絕非台獨，瞿友寧導演也開腔說：「我從來沒有見過這地圖，從來沒有，昨晚還是第一次見到，我不能也不會做這樣的地圖，我不是TD，中國地圖本來就不會是長這樣，要打要駡真的找錯人了​​​​」，李現則曬出軍裝照強調愛國，「一點都不能少」，引發網友熱議。

(中時電子報)