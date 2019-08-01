李正皓臉書。（圖片翻拍自李正皓臉書）

台北市長柯文哲今組「台灣民眾黨」，外傳他將與在國民黨總統初選落選的郭台銘合作，衝擊2020總統大選，對此國民黨草協聯盟發起人李正皓指出，郭柯合作八字已經有了一撇，當台民黨更將其定位為「柔性政黨」時，根本解決了郭台銘是否要「脫離國民黨、加入台灣民眾黨」的尷尬局面，讓郭、柯二人能保持足夠彈性的合作空間。

李正皓在臉書發文表示，柯文哲選擇在郭台銘回來那天向內政部遞交成立政黨說明書，已經說明了很多事，郭、柯合作八字已經有了一撇，另一撇只待郭台銘點頭。

李正皓直言，而昨日柯文哲幕僚透露台灣民眾黨為「柔性政黨」更是柯文哲釋放給郭台銘最大的善意。因為柔性政黨不需要黨員登記，這等於解決了郭台銘是否要「脫離國民黨、加入台灣民眾黨」的尷尬局面，讓郭、柯二人能保持足夠彈性的合作空間。如果真的郭、柯合作，那這是政壇上的原子彈，關鍵不只是總統大位，而是立委選舉。

李正皓再指出，若台灣民眾黨因為郭、柯二人的加持，在政黨票拿到30%的支持度，在不分區台灣民眾黨即可獲得10席左右的席次，加上區域立委保守4-6席的斬獲，極有可能造成最後藍綠國會不過半，台民黨將成為國會關鍵第三大黨的格局。

李正皓總結，更可怕的是2022年的地方大選，台民黨中的明星立委會不會直攻縣市首長？台民黨中高票落選的立委候選人會不會轉攻縣、市議員？若這些事情都發生，這對政壇的影響是由下而上，從議員、立委到縣市首長整體格局的改變，這樣政壇跟被原子彈炸過有什麼不同？

(中時電子報)