前新北市長朱立倫初選結束後，連日未發布公開行程，今日上午突現身淡水河祭路祭大法會，被媒體問及台北市長柯文哲籌組「台灣民眾黨」一事，朱立倫表示，「這都是他的權利，我們尊重」，至於是否擔心郭、柯合作，並由郭參選總統，朱則回應，「相信郭董事長不會脫黨」

談到柯文哲將於8月6日正式籌組「台灣民眾黨」，朱立倫以蔣渭水名言「同胞須團結，團結真有力」回應，呼籲國民黨及台灣同胞團結一致，「柯市長有他政治的想法，對國民黨來講，就是希望團結一致。」

朱立倫表示，「柯市長有他政治的盤算，我不知道他最後要參選總統，還是要國會，這都是他的權利，我們尊重。」

對於是否擔心郭、柯合作，由郭角逐總統大位，朱立倫回應，初選已經結束，雖然裂痕比較深、傷害比較大，多花一點時間、耐性把它弭平，「我相信郭董事長熱愛中華民國、熱愛中國國民黨，我也相信郭董事長不會脫黨。」

外界認為若柯籌組政黨將拿下8席國會席次，是否擔心衝擊國民黨選情，朱立倫說，「後續還要評估」，現在大家用市長的聲望，直接來連結票數，其實是言之過早。

(中時 )