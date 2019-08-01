據美國之音（VOA）中文網1日報導，美國總統川普7月31日下午在白宮會見蒙古國總統，兩人同意美國與蒙古關係已提升到戰略夥伴關係，並且將加強兩國貿易關係。隨後美國國務院發出聲明，宣布美國與蒙古成為戰略夥伴關係。而蒙古與大陸的關係，以及蒙古是否採用華為的5G技術，也受到關注。

這是蒙古總統巴特圖勒嘎（Khaltmaagiin Battulga）2017年上任以來首次訪美。他與川普在白宮橢圓形辦公室舉行了雙邊會談。之後白宮發出聲明說，兩位元首都同意，美國與蒙古關係已經提升到「戰略夥伴關係」的層級，而美國支持蒙古國在放棄共產主義之後的民主發展，會談中兩人討論了國防、安全、貿易與投資，主權以及法治等議題。而蒙古軍隊正與美國軍隊在伊拉克和阿富汗並肩作戰，蒙古承諾在2021年之前不會將軍隊撤出阿富汗。

白宮的聲明還提到，蒙古支持美國對北韓的制裁，也支持美國與北韓的協商。蒙古此前也曾傳出是川普與北韓最高領導人金正恩會面的地點之一。

美國之音指出，白宮的聲明提到蒙古國與日本、南韓、阿富汗、伊拉克等國的關係，但沒有提到大陸。不過7月30日白宮舉行了背景簡報會，會上資深官員談到幾個美國與蒙古之間的議題。資深官員說：「蒙古夾在兩個極權國家當中，儘管如此，仍有辦法在1990年放棄共產主義之後，建立了自由且開放的民主社會。」

2014年，大陸國家主席習近平曾對蒙古進行了兩天訪問，訪問重點是大陸對蒙古的基礎建設、能源、礦產等的投資。美國資深官員表示，「現在的情況是蒙古90％的貿易必須經過中國。我們想要開始就此展開討論，看看我們能否幫助他們拓展多元化的貿易管道。」

此前美國曾警告蒙古，不要採用華為的5G技術。至於川普是否會與巴特圖勒嘎談到使用華為技術問題，美國資深官員告訴記者：「我們想對於這些國家而言，你的供應商來自在人民生活、經濟、文化以及其他層面上都擁有極權主義觀點的國家，這些國家應該考慮長期結果與後果，這是絶對很關鍵的。」

根據華為網站介紹，華為已經在蒙古境內提供無線網路，目前有5萬戶家庭，到2020年，蒙古境內會有超過30萬戶家庭使用華為的無線網路。

蒙古總統將在8月1日造訪美國參議院的外交關係委員會，8月2日訪問國會圖書館。

(中時 )