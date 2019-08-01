有毒品前科的慣竊林宏明去年7月1日將車停在內湖堤頂大道、行善路附近，進入的舊國宅內行竊，得手價值31萬的香奈兒鑽錶和名牌包，總共約50多萬，離去時巧遇到被害人，被認出背包是女兒在使用，被害人大喊「你是小偷！」林嚇得從胸口掉出名牌包並逃逸，警方根據車牌將人追查到案，士林地檢署偵結，依竊盜罪提起公訴，並依累犯建請法院加重其刑。

林姓慣竊，2011年因竊盜等案，被判刑1年10月，2013年假釋出獄，去年7月1日晚間7點多，開車載朋友到行善路25巷的舊國宅，以不詳方式侵入張姓女被害人的住宅內，行竊香奈兒J12鑽錶，LV女用包、TIFFANY耳環和鑽戒等物品。

行竊得手後還在附近尋找下手目標，張女下班返家發現屋內離亂，立刻與鄰居敘述家裡遭小偷，四處找人之際，發現林男不是社區住戶，形跡可疑，並在林男胸口發現鼓鼓的，大喊「你是小偷！」林嚇到狂奔逃跑，剛竊得名牌包掉落地上。

警方根據林搭乘的車輛，將竊嫌通知到案，林辯稱，要社區找朋友，走在路上就被誤認小偷，但警方根據監視器畫面，發現張女所擁有的名牌包自他身上掉落，確定竊嫌就是林男，檢察官依法提起公訴。

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(中時 )