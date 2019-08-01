時代力量因區域立委林昶佐面臨瓦解危機，另一席區域立委洪慈庸動向備受關注。（王文吉攝）

時代力量爆路線爭議，「挺蔡」立委林昶佐1日無預警宣布退黨，引發政壇震撼，理念相近的洪慈庸是否跟進？動向備受各界關注。洪服務處稍早發出採訪通知，洪慈庸將在下午3點出面說明決策會討論及林昶佐委員退黨等議題。

洪的幕僚透露「洪慈庸一路走來，始終如一，沒有要退黨，請大家放心。」

(中時 )