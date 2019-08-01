時力洪慈庸是否退黨？下午3點出面說明 14:182019/08/01 中時 王文吉 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 時代力量立委林昶佐宣布退黨，理念相近的洪慈庸是否跟進？下午3點將出面說明。（王文吉攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 時代力量因區域立委林昶佐面臨瓦解危機，另一席區域立委洪慈庸動向備受關注。（王文吉攝） 時代力量爆路線爭議，「挺蔡」立委林昶佐1日無預警宣布退黨，引發政壇震撼，理念相近的洪慈庸是否跟進？動向備受各界關注。洪服務處稍早發出採訪通知，洪慈庸將在下午3點出面說明決策會討論及林昶佐委員退黨等議題。 洪的幕僚透露「洪慈庸一路走來，始終如一，沒有要退黨，請大家放心。」 柯P組黨 「她」的職位讓網友想破頭 (中時 ) #2020大選 #立委 #洪慈庸 #林昶佐 #時代力量 也許您會感興趣 推薦閱讀 2020大選驚心動魄 韓國瑜：選的是正確方向不是顏色 16:322019/07/28 財經 爭取潭子國小操場整建 市議員槓上立委洪慈庸 14:052019/07/29 生活 備戰2020大選 藍中評委要韓國瑜戒酒 14:002019/07/29 政治 賴朝國秀證明 批洪慈庸割稻尾 04:102019/07/30 地方新聞 時力認定高潞‧以用違反利益迴避 限31日下午5點前說明 16:422019/07/30 政治 時力頻傳感情糾葛 黃國昌也被爆曾師生戀 09:452019/07/31 政治 時代力量連署挺蔡英文 陳學聖：我們不做利益交換 13:232019/07/31 政治 來台自由行簽證明起暫停 洪慈庸：大陸手段每每適得其反 18:012019/07/31 政治 陳家欽布署嘉義2020大選查賄 嚴打假訊息 18:082019/07/31 社會 洪慈庸：陸禁止赴台自由行 衝擊觀光業 18:342019/07/31 政治 政治熱門新聞 私菸案後 韓蔡民調結果令人大驚 - 政治 組黨消息走漏柯P為何怒 黃暐瀚爆不能說的秘密 - 政治 韓國瑜90度鞠躬表達尊敬 校長們嚇一跳 - 政治 韓國瑜小心！黃暐瀚：柯組黨代表一件事 - 政治 郭柯結盟後下一步 被爆國民黨要擔心的是他 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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