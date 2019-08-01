F-18戰機飛越死亡谷

號稱「星際大戰峽谷」（Star Wars Canyon）的死谷（Death Valley）是航空攝影師和軍迷的聖地麥加，7月31這天，置身卡洛雷之父觀景平台（Father Crowley Overlook）上等著看軍機飛過的旅客，竟親眼看到1架F/A-18E戰機墜毀，冒出黑色蕈狀雲，而戰機墜毀的碎片四濺，傷及其中7人。

綜合美聯社，《航空家》（Aviationist）與「戰區」（The War Zone）網報導，墜毀的單座F/A18-E戰機隸屬加州勒莫爾海軍航空兵站（Naval Air Station Lemoore）。

F-18 fighter jet crash in Death Valley. Federal authorities still at Father Crowley Lookout after sunset. Toward the end of this clip you can see the blackened side of the canyon where the jet exploded after the crash. Still no word on whether the pilot made it out alive. pic.twitter.com/Tfi1ktxel1 — Rob McMillan (@abc7robmcmillan) August 1, 2019

現年43歲的卡塞爾（Aaron Cassell）說，這架戰機轟然撞上卡洛雷之父景點（Father Crowley Point）停車場與維斯塔（The Vista）之間的峽谷，接著冒出「蕈狀雲」（mushroom cloud），在地上燒出巨大的黑色焦痕，只見戰機的鼻錐掉落一旁。

他指出，戰機殘骸散落，大約綿延了1/4英里（約400公尺）長。此外，卡塞爾說，還有一架F/A-18戰機一直在墜機現場上空盤旋，直到搜救直升機出現後才離開。

而據KABC電視台報導，受傷的旅客說，他們正在拍攝壯麗的峽谷時，這架戰機突然映入眼簾，撞上大峽谷峭壁。他們說，戰機墜毀爆炸後，碎片四處飛濺，他們正在治療灼傷與割傷。

聯合打擊戰鬥機聯隊（Joint Strike Fighter Wing）公共事務官芭克（Lydia Bock）說，這架「超級大黃蜂」戰機是在執行例行訓練任務時墜毀，軍方已派出直升機，搜尋飛行員下落。

(中時電子報)