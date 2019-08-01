號稱「星際大戰峽谷」（Star Wars Canyon）的死谷（Death Valley）是航空攝影師和軍迷的聖地麥加，7月31這天，置身卡洛雷之父觀景平台（Father Crowley Overlook）上等著看軍機飛過的旅客，竟親眼看到1架F/A-18E戰機墜毀，冒出黑色蕈狀雲，而戰機墜毀的碎片四濺，傷及其中7人。
綜合美聯社，《航空家》（Aviationist）與「戰區」（The War Zone）網報導，墜毀的單座F/A18-E戰機隸屬加州勒莫爾海軍航空兵站（Naval Air Station Lemoore）。
現年43歲的卡塞爾（Aaron Cassell）說，這架戰機轟然撞上卡洛雷之父景點（Father Crowley Point）停車場與維斯塔（The Vista）之間的峽谷，接著冒出「蕈狀雲」（mushroom cloud），在地上燒出巨大的黑色焦痕，只見戰機的鼻錐掉落一旁。
他指出，戰機殘骸散落，大約綿延了1/4英里（約400公尺）長。此外，卡塞爾說，還有一架F/A-18戰機一直在墜機現場上空盤旋，直到搜救直升機出現後才離開。
而據KABC電視台報導，受傷的旅客說，他們正在拍攝壯麗的峽谷時，這架戰機突然映入眼簾，撞上大峽谷峭壁。他們說，戰機墜毀爆炸後，碎片四處飛濺，他們正在治療灼傷與割傷。
聯合打擊戰鬥機聯隊（Joint Strike Fighter Wing）公共事務官芭克（Lydia Bock）說，這架「超級大黃蜂」戰機是在執行例行訓練任務時墜毀，軍方已派出直升機，搜尋飛行員下落。
(中時電子報)
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