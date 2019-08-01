台北市長柯文哲組黨申請曝光，柯營批評內政部洩露資料，內政部長徐國勇於臉書發文表示，媒體從昨天上午就開始問柯文哲是否要組黨，但柯文哲沒有正面回應，媒體也一直向各機關查詢。

內政部於昨日下午13:30至14:00之間收到傳真資料，也就是「台灣民眾黨」召開成立籌備大會的通知，接著，即有記者主動向內政部詢問有沒有收到柯文哲的組黨申請。

徐國勇認為，媒體早上問組黨，柯文哲下午即送創黨大會會議通知，申請後，立即有媒體主動詢問內政部，這種巧合，他相信不是隱瞞也不是操作，而是顯見政黨召開創黨成立大會是公開事項，會議通知並非機密公文。

內政部經媒體詢問，當然必須依據事實回答，因為籌組政黨包含創黨成立大會是公開資訊，並不是秘密，媒體長期一直關心柯文哲組黨事、一直在追尋此訊息，因為成立大會必然是上百個創黨黨員聚集在公開場合開會，籌組政黨、參與選舉在民主國家必然是公開透明的。

徐國勇強調，內政部的立場，有就有、沒有就沒有，召開創黨大會無從秘密，更無關乎公務員的紀律。

(工商 )