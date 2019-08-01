土城中央公園地下停車場提供321個小型停車位、459個機車位。（許哲瑗翻攝）

海山捷運站因鄰近土城裕民路商圈，周邊住商密集，停車位一位難求，讓通勤族苦不堪言，新北市交通局與民間企業合作，在土城中央公園興建地下停車場，提供321個小型停車位、459個機車位，8月8日至31日開放免費停車，9月起正式營運，有望紓緩停車位不足問題，提供更便捷的轉乘服務。

交通局表示，土城中央公園地下停車場由民間企業「尚志資產開發公司」，配合都市計畫興建，完工後交由新北市政府經營，共有地下4層樓，規畫321個小型車停車位、459格機車停車位，除了距離捷運站只要10分鐘路程外，也鄰近土城惜福公園、莊園兒童遊戲場等遊憩據點，方便周邊住戶停車，減少休憩區的違停亂象。

停車管理科科長吳政諺指出，停車場結合智慧科技運用，建置車牌辨識、車位在席偵測、樓層轉換車道即時影像顯示等設備，場內照明都使用LED燈具，避免停車場內成為治安死角，打造智慧、安全又環保的停車服務。

吳政諺表示，停車場將在8月8日起至31日開放免費停車，9月1日起正式營運，汽車臨停每小時20元，月租2500元，機車臨停每次10元，月租200元，歡迎有停車需求的民眾多加使用。

(中時 )