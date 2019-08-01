金鐘導演瞿友寧執導，楊紫、李現、李鴻其、李澤鋒等人主演的青春言情勵志劇《親愛的，熱愛的》，7月9日在東方衛視、浙江衛視首播，並在愛奇藝、騰訊視頻同步播出。該劇昨（31日）剛播畢，播出期間口碑炸裂，男主角「韓商言」李現更憑該劇成了網紅，「現男友」刷爆微博和朋友圈。

沒想到「劇紅是非多」，先是有人刻意在網路上搶先曝光整部劇，讓女主角楊紫及劇組無奈又氣憤，只能透過微博呼籲：「一部劇來自于所有演員、團隊和工作人員們的努力，不希望通過這種方式展現給大家！希望大家不要再散播了。」

此事才剛平息，又有網友跳出來，指該劇使用的大陸地圖有錯漏，意指該劇有「政治不正確」的問題。楊紫工作室今(1日）發佈聲明，駁斥傳聞：「楊紫本人及團隊始終堅持一個中國原則，堅決維護祖國統一，堅定捍衛國家主權和領土完整，反對任何分離祖國的言論及行為。同時，本工作室也希望廣大網友辨清事實，不信謠不傳謠。」

瞿友寧更是無奈，明明就沒有任何政治立場，只想在戲劇工作上發揮，偏偏有人看不慣他到大陸發展，一路追著他打。今天上午11點，他透過微博痛斥網路謠言：「我從來沒有見過這地圖，從來沒有，昨晚還是第一次見到，我不能也不會做這樣的地圖，我不是TD……要打要駡真的找錯人了。」

(旺報 )