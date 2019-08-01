因應大陸取消自由行赴台，深圳航空發佈涉及臺灣航線客票特殊處置方案的通知。通知稱，根據海峽兩岸旅遊交流協會發布的相關公告： 鑑於當前兩岸關係，決定自2019年8月1日起暫停47個城市大陸居民赴臺個人遊試點。

爲做好受影響旅客保障服務，協助行程涉及中國臺灣航線的旅客更好地安排出行計畫，現確定相關客票處置規則。

凡在2019年8月1日零時 (不含) 前購買的，涉及深航旅行日期爲2019年8月1日零時 (含) 之後的台灣航班 (包括深航實際承運航班和＊ZH代碼共享航班)，且所持票證爲479客票或999客票 (僅限深航實際承運航班) 的自由行旅客 (包括持 “三不準” 客票及里程獎勵客票的旅客).

旅客可在客票有效期內，選擇申請辦理退票手續，無須支付退票手續費。旅客可在原出票處、深圳航空直屬櫃檯或24小時客服熱線95361進行辦理.

(旺報 )