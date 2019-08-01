行政院主計處今天在行政院會報告今年第2季經濟成長率，副主計長蔡鴻坤被問到今年經濟成長率時說，若下半年經濟成率維持5月的預測趨勢，今年成長率大約是2.34％；另對陸客中止自由行來台，蔡鴻坤也說，若是影響180億觀光損失，估計將影響GDP0.1％。

蔡鴻坤以第2季經濟成長率2.41％為例表示，今年5月有預測今年第2季是1.78％，但結果是2.41％，相差了0.63％，若平均到今年4季約等於是影響全年0.15％，因此若下半年經濟成率維持5月的預測趨勢，今年成長率大約是2.34％。

蔡鴻坤並表示，陸客自由行上半年有63萬人，平均一個月約為10萬人，以平均每人來台停留7天，每人平均每天花費188美元計算，等於一個人花4萬元，如果影響到10萬人則等於40億元，若有50萬人就等於200億元。但蔡鴻坤也說，內政部提及自由行要事先申請，因此前幾個月准許的自由行陸客今年下半年還是會陸續來台，由於到年底前還有5個月，所以實際影響人數很難確定。

外傳觀光產有可能損失180億元，蔡鴻坤說，台灣全年GDP規模是18兆新台幣，若以10％計算就是1.8兆，1％就是1800億，若影響180億元就是影響GDP0.1％。

(中時 )