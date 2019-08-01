趙岱新撇逼婚。(圖／盧禕祺攝)

24歲偶像歌手周興哲和大6歲的「女神主播」趙岱新去年初被拍到甜蜜出遊爆姊弟戀，今年初周興哲大方認愛。至今交往1年多，昨(31日)周刊報導趙岱新逼婚導致情變，趙岱新今（1日）出席運動品牌活動，她大方說被新聞嚇到，昨一早有工作，鬧鐘還沒醒就收到朋友簡訊，他們沒有多說，只說拍拍、加油、傳一些安慰貼圖，「就是一個小烏龍，我真的沒有很急，不要再說我逼婚」。

她說，昨工作結束打給男友，男友故意回嗆「不是把我給甩了嗎，打電話幹嘛」，透露小倆口的生活小情趣。她表示，兩人還沒討論婚事，現在就是開開心心過生活、認真工作，其它順其自然，「社會給女生一些壓力，好像30就要結婚，但我覺得年齡是個數字，30歲應該是很了解自己的狀態，越來越有自信，沒有強求什麼時候要把自己嫁掉，我現在有越來越了解自己」。

身為全民偶像的女友，是否有粉絲壓力？趙岱新高EQ說，「他粉絲很多，但我覺得他的粉絲都滿好的，感謝小星星，我沒太大壓力，不太有不理性發言」。談到與男友的相處，她甜蜜說，兩人都巨蟹座，個性溫和，平常吵不太起來，上一次小摩擦是為什麼吵還有點忘記，「可能是一個人想去這，一個人想去那，有點意見不合，但我們最後都會笑場，不用說道歉」。

周興哲唱情歌征服無數歌迷，私下個性也浪漫，趙岱新透露，男友會突如其來給個小驚喜，比如下班之後約吃飯，會突然送小禮物、寫卡片。他寫過情歌送她？趙岱新說，「這可以講嗎？還不能公開，請大家拭目以待，我常看他在寫歌，我在旁邊聽，這也是滿不錯休閒活動」。兩人下周將度過第2個情人節，但目前還沒有計畫，以前當記者、主播，特別節日幾乎都在工作，沒特別過節，「女生平常就要想到自己，工作達到目標，我就會去慶祝」。

對於差6歲姊弟戀，她說雖然他年紀比她小，但個性成熟。將來應該不會跟男友合作，「感覺壓力有點大，怕會被他駡」。她出席活動，男友會不會限制穿衣尺度？她笑說「還好，我自己也滿自重的，我平常也都這樣穿，這套有給他看，他就說很喜歡」。第一次面對媒體，他有給建議？她虧男友是老鳥了，他只提醒她放輕鬆、不要太緊張，也沒有要她不能講什麼。

趙岱新身高168公分、體重51公斤，平時一直都保持運動習慣，她說知道今天要穿運動服就會少吃一點點，多動一點點，晚餐幾乎很少量，下午5點前會把所有食物吃完，「平常都吃滿健康，不會節食，我很在乎吃下的東西是不是原形，營養成分一定都夠，炸類不吃、加工也不吃，澱粉盡量吃五穀雜糧，以前主播就這樣吃，大學有修營養系，對營養有研究」。

她最常去健身房踩階梯機，再加強有氧，她也會跟男友一起去，不擔心被她看到運動後狼狽樣子，「我們兩個一進健身房就鳥獸散，男女練得不太一樣，我們最常一起做的部位是腹部，他會數數，一個動作20下」。

(中時 )