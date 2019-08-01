因右肩挫傷而下二軍休養的「大王」王柏融，昨日開始二軍實戰練習，今日同樣在先發行列，第3打席敲出右外野2分炮，幫助火腿將比分拉近至3比5。而栗山監督則認為王柏融打擊狀況恢復不錯，不過守備仍需要時間，言下之意應會按照原定的8月中回歸一軍。

昨日王柏融在肩傷後首度在二軍先發出賽，扛下第三棒指定打擊，不過僅打2打席沒有安打就退場；今日再度於二軍先發第三棒，對戰養樂多二軍，首打席敲成游擊滾地球後，次打席連選到4顆壞球獲得保送，第3打席開轟。

5局下半王柏融的第3打席，從養樂多投手中尾輝手中敲出右外野2分炮，助球隊追分至3比5，此為王柏融傷後在二軍的首安同時也是首轟。

王柏融當初肩傷後預計會缺陣4週，卻提早1週進行實戰練習，不過火腿隊栗山監督昨日受訪時表示，雖然王柏融打擊已經復健的不錯，但因為投和打是分開進行的，若考慮到守備，王柏融還需要一些時間復健。

(中時電子報)