日本便利商店龍頭7-ELEVEn（7-11）母公司7&I控股公司，7月推出手機支付服務7pay，目前傳出將於9月底結束服務，原因是剛上路就發生消費者帳戶遭盜用，且無法根本解決。

日本共同社報導，7pay從7月1日上路後沒幾天，就發生消費者被盜用帳戶，雖然在事發後持續努力強化手機支付安全機制，但無法根本解決被盜用風險，讓7&I控股公司認為難以繼續提供這項服務。

7月上路的服務不到3個月就要結束，在業界可說相當罕見，質疑經營團隊的聲浪也可能升高。目前相關人士預計下午出面舉行記者會對外說明。

7pay發生被盜用帳戶的情況，大家發現在登錄會員時並沒有防止盜用的「兩步驟驗證」機制，被質疑安全機制太草率。

日本放送協會（NHK）報導，到7月29日止，7pay服務累計已有約800名消費者帳戶被盜用，被害金額逾3800萬日圓（約新台幣1083萬元）。

(中央社)