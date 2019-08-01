網紅陳香菱(Mandi)五官精緻、身材火辣，尤以H罩杯豪乳聞名，不但當過直播主還出版過寫真集，其外表神似李毓芬又有護專背景，因此受封「凶版李毓芬」、「最性感救護員」，而曾出版全裸寫真集的她，平時也經常在社群網站分享生活點滴，大多照片尺度都相當驚人，而最近她貼出的一張辣照，竟全裸僅包浴巾入鏡，沒想到一個撐住布料的動作，竟引發暴動，讓粉絲瘋喊：「好大！」。

陳香菱為了工作需求，除了積極健身外，最近為了出席活動，特地到SPA館做體雕，她前天(7/30)在IG貼出當天的照片，表示為了出席成人展，「來臨時報佛腳一下」，照片中可見她在美容室自拍，全身僅披著一條浴巾，右腿由下往上一路開岔到接近腰部，整條修長白皙美腿全都露，她的右手則繞在胸下，緊壓住浴巾，豐滿H罩杯渾圓胸型乍現，性感指數破表，讓廣大粉絲激動不已，瘋喊「仙女下凡」、「哇~好大」。

(中時電子報)