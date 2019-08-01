國安局走私菸案讓蔡英文總統「自由民主永續之旅成果」能見度幾近於零。蘇揆上午在行政院會盛讚，這項行程創下多個第一，是外交上重大突破。

蘇揆大力促銷「自由民主永續之旅成果」，說包括首次在駐紐約辦事處公開活動，並與17個友邦駐聯合國代表會晤、首次在過境美國期間舉辦記者茶敘，且AIT莫健主席全程陪同、首次台灣總統造訪美國中西部地區（科羅拉多州）、更是首次過境美國時間最久(長達四天四夜)。這麼多的第一，都是外交上難得的重大突破。

蘇揆說，蔡總統出訪彰顯台灣不只與邦交國有深厚情誼，更是繼美國陸續通過「台灣旅行法」、「國防授權法」與「台灣保證法」等友台法案後，再次顯示台美關係空前良好，不斷升級。而蔡總統的出訪，不只是對邦交國的重視與拓展國際空間，對在當地打拚的台商、僑胞甚至是學子，也是很大的鼓舞。

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(中時 )