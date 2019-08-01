促轉會表示，為推廣轉型正義大眾教育並鼓勵社會對話，委由「再一次拒絕長大劇團」承辦《明白歌》巡迴活動，自8月份開始，將於7個縣市展開14場次的演出與共學活動，內容包括音樂說書劇場與親子工作坊等兩種型態，本次巡迴活動皆為免費報名索票入。

促轉會指出，本次巡演活動的音樂說書劇場，融合了台灣傳統唸歌、吉他歌謠、橋下說書等手法，以創新的藝文形式講述白色恐怖故事，凸顯威權時期人民受到國家體制化迫害的共通經驗。每場次演出後，將邀請當地政治受難者、家屬、或當地共學團的教師，進行受難經驗的分享與轉型正義理念的交流。親子工作坊則會邀請親子一同透過說故事、歌唱、遊戲等多元活潑的形式，來認識白色恐怖歷史，期待能讓不同世代之間對於如何記憶在地歷史、為何需要追尋公平正義等議題有所討論。

促轉會說明，此次巡迴活動選擇了7個曾發生重大白色恐怖案件的縣市，包含高雄橋頭、臺南新營、苗栗竹南、屏東佳冬、雲林虎尾、宜蘭羅東、新北新店等，希望藉此開啟大眾更加認識在地歷史的興趣，讓參與者透過唸歌與敘事交錯的多重感官體驗， 與過去不義的侵害與傷痛發生同理共感的連結，進而一同思考轉型正義對於深化民主之重要性。

促轉會聲稱，希望藉由本次巡演，能讓民眾能透過傳統與創新交織的藝文媒介，開啟另一種理解戒嚴時期國家暴力與人民創傷的可能，進而逐步累積臺灣各地對於當地白色恐怖歷史與轉型正義的相關討論。此外，促轉會亦極力支持轉型正義教育的地方推廣，如有相關活動計劃可向促轉會提出補助申請。

以下為活動場次時間地點列表：

場次：

《明白歌》音樂說書劇場

演出長度：120分鐘（含演後座談）

演出場次：

8／03（六） 19：00 高雄 - 橋頭糖廠百世新天地C7綜合會議室

8／04（日） 19：00 台南 - 新營大宏王公社區中心2樓文康中心

8／10（六） 19：00 苗栗 - 竹南鎮公所3樓禮堂

8／17（六） 18：00 高雄 - 黃溫恭先生舊宅

8／18（日） 19：00 屏東 - 佳冬國小2樓多功能教室

9／01（日） 19：00 雲林 - 虎尾鎮公所虎尾廳

9／21（六） 19：00 宜蘭 - 中興文創園區戲棚下

9／22（日） 19：00 臺北 - 景美人權園區白鴿廣場

親子工作坊

活動長度：120分鐘

活動場次：

8／03（六） 13：30 高雄 - 橋頭糖廠百世新天地C17倉庫

8／04（日） 13：30 台南 - 新營大宏王公社區中心3樓教室

8／10（六） 13：30 苗栗 - 苗北藝文中心B137研習教室

8／18（日） 13：30 屏東 - 佳冬國小1樓閱覽室

9／01（日） 13：30 雲林 - 虎尾鎮立圖書館研習室

9／14（六） 13：30 宜蘭 - 慈林教育基金會

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