保時捷女駕駛街頭與人互甩巴掌

7月30日，大陸網路瘋傳一段影片，一名開著紅色保時捷的女駕駛與另名男駕駛發生口角，兩人在街頭互甩巴掌。網傳女駕駛做土石方生意，從年輕就性格張揚，連家人也管不了，而女駕駛的老公背景「很硬」，是派出所所長。

這段熱門影片內容顯示，在大陸重慶渝北區兩路附近，一名頭戴寬簷帽、腳穿高跟鞋、身穿黑白吊帶連體褲的女子從紅色保時捷下車後，徑直走到一輛銀灰色奇瑞轎車旁，與白衣男司機對話，顯得相當十分激動。

男司機下車後，兩人繼續爭執，女司機率先賞男司機一耳光，男司機立刻還手，保時捷女被打到差點跌坐在地，用手撐住車才站起，帽子飛到2、3公尺遠。

重慶警方微博「平安重慶」表示，事發地點在重慶市渝北區龍盛街路口，事發時間為7月30日8時50分，經交巡警查明，該女子駕車未按規定掉頭，罰款200元（人民幣，下同），駕車帶帽、穿高跟鞋等妨礙安全行車的行為，扣2分，罰款50元，雙方已達成和解。該微博並評論表示：「話說女子做生意賺了錢，有錢也不能任性，當街動手更不可取！」

此案持續發酵，據大陸媒體報導，保時捷女姓李，是該保時捷第三任車主，2016年3月份車子過戶到李女名下，3年內共有29條交通違法記錄，包括闖紅燈、亂停車等，已全接受處罰。

另有自稱與李女熟識的人說，李女從年輕時就性格張揚，家人也管不了，現在做土石方生意。她10多年前搬到了重慶一個高檔社區，其丈夫童某為某派出所所長。對此，相關派出所及重慶市公安局渝北分局均稱「不方便透露」。

(中時電子報)