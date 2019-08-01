國家運輸安全調查委員會今日正式成立，立委黃國昌出席聲援，要求重啟普悠瑪事故調查。時代力量立委林昶佐宣布脫黨，台北市長柯文哲又宣布組黨，黃國昌會前受訪時表示，黨內已對林昶佐發布慰留，至於外傳將與柯文哲合作則只是政治謠言，他也否認時力將面臨分歧。另外針對大陸禁止散客來台，黃國昌說，政府應就政策面徹底檢討。

黃國昌表示，時代力量的價值沒有改變，仍是守護台灣民主，黨中央也已對林昶佐發布慰留聲明。關於時力下一步走向，將交由黨代表大會共同討論。他也否認外傳分歧謠言，強調會持續捍衛主權、破除金權政治，他也呼籲國會改革的重要，才能讓年輕人對未來有信心。

而針對柯文哲組黨對時力恐有影響，黃國昌表示「不擔心」，由於目前柯文哲黨派的區域選舉、不分區選舉都還未交出名單，對年輕人、領性選民而言，選的是政策立場與價值，相信若柯文哲能推派出第一流的人才，選民也會買單。

另外大陸今起限縮來台自由行旅客，將打擊我國觀光產業，政府應思考該將觀光產業帶向何種目標，是要維持過去低價低品質的觀光團，還是發展細緻、高品質、附加價值高的遊客？

黃國昌指出，雖然每年來台旅客不斷增加，但人均消費金額卻逐年下降，政府應思考如何拓展旅遊附加價值，而非只在自由行被限縮時才開始打算，政策方面也應及時檢討，才可能發展真正優質、長遠的觀光產業。

(中時 )