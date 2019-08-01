樹林區長陳奇正率區公所團隊，邀集農田水利會、里長及當地居民前往樹林柑園地區視察，針對4處易淹水狀況研擬改善方案。（許哲瑗翻攝）

各地豪大雨不斷，新北市樹林柑園地區也傳出淹水問題。（許哲瑗翻攝）

熱浪來襲，各地豪大雨不斷，新北市樹林柑園地區也傳出淹水問題，樹林區長陳奇正接獲里長陳情，31日率區公所團隊邀集農田水利會、里長及當地居民前往關心，首先針對4處易淹水地區研擬改善方案，透過增設RPC涵管排水分流、農田灌溉渠道疏濬清淤、移除灌溉渠擋板等方式，研商整體區域排水改善。

陳奇正表示，近年氣候極端化，7月起強降雨來襲，接獲里長通報柑園地區淹水狀況頻傳，昨邀集工程顧問公司、農田水利會前往柑園里、北園里、東園里視察，逐一找出阻塞源頭，發現部分主要涵管因周邊有農地淤泥沖刷入管，排水不易，無法順利分流到側溝，加上部分農民仍習慣加裝舊式擋管，也容易阻礙排水分流。

陳奇正指出，這次邀集相關單位會勘後，採齊頭並進的方式，除了透過增設RPC涵管排水分流、農田灌溉渠道疏濬清淤、移除灌溉渠擋板等方式，研商整體區域排水改善，也針對重點區域展開疏浚、清理，落實市長侯友宜推動的行動治理政策，將儘速解決淹水問題。

(中時 )