金門全島近2000公頃高粱田面臨「蟲蟲危機」。（李金生攝）

立委陳玉珍今（1）日邀集中央和地方單位共商對策，要求農委會立即啟動補償機制，以減少農友的災損。（李金生攝）

數十位農友代表踴躍出席，期待中央和地方有效防治蟲害。（李金生攝）

農友代表與中央、地方官員面對面溝通。（李金生攝）

農友代表提出實務看法，期待聯手度過農損危機。（李金生攝）

農委會陳宏伯組長（右一）一再提醒，農友要有長期抗戰的準備。（李金生攝）

剛栽種不久的秋作高粱一旦遭秋行軍蟲啃食，將造成嚴重災損。（李金生攝）

秋行軍蟲入侵金門高粱田，全島最主要經濟作物近2000公頃農地面臨嚴重「蟲蟲危機」，立委陳玉珍今（1）日邀集中央和地方單位共商對策，要求農委會立即啟動補償機制，以減少農友的災損。

金門縣防疫所日前在青嶼高粱田發現秋行軍蟲入侵，經與縣農試所會勘確認逾120公頃農地均有不同齡期幼蟲，導致全島近2000公頃的秋作高粱田，也跟著大拉警報。

立委陳玉珍今天邀集中央和地方主管機關，研議防治對策和農損補償，包括農委會防檢局植物防疫組長陳宏伯、林俊耀技正、農糧署蔡志勇課長、金門縣政府建設處長文水成、動植物防疫所長林政道、農試所長李廣榮、縣農會黃永堆總幹事與農民代表數十人面對面溝通。

農委會陳宏伯組長一再提醒，秋行軍蟲有高度飛行能力，一天可飄行150公里之遠，而金沙官澳村距大陸僅約2～3公里，一水之隔近在咫尺，短期要全面根除秋行軍蟲有實際困難，農友要有長期抗戰的準備，一旦發現蟲卵、幼蟲的蹤跡，務必立即通報，切勿擅自噴藥或隱匿，全力配合縣府與防檢局處理程序及用藥，進行全島性的防治作業，才能盡量降低農損。

陳玉珍希望結合中央及地方的力量，共同消滅秋行軍蟲害，協助農民度過難關，她同時也要求中央正視金門農損的事實，盡快啟動農作補償機制，務實解決農友的困境。

(中時 )