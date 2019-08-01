兒子的帳戶竟隨便拿來用？！20歲吳姓單親媽媽日前透過網路販售各式公仔、手機，詐騙金錢共1萬多元，誇張的是，她提供的匯款帳號還是年僅1歲大兒子的，台中地院審酌吳女事發後與被害人和解、並加倍賠償對方，依加重詐欺罪判她1年3月、緩刑3年。

判決指出，吳姓女子因缺錢花用，去年6月間透過臉書「模型交易社團」公開販售MB正義女神、POP赤犬公仔、海賊王普公仔及iPhone手機等物品，前後吸引4人與她交易，被害者陸續匯款共1萬5640元給吳女，卻遲遲等不到購買的貨品，憤而提告。

吳女被告後積極與被害人和解，最後分別賠償花4000元購買手機的蔡姓女子9000元，並賠償損失2560元的曾姓男子6910元、賠償損失6000員的周姓男子1萬2000元，只有另名陳姓男子未與吳女達成和解。

法官認為，4名被害人中有3人與吳女和解，且未和解的陳姓男子也願原諒吳，並考量她已有悔意，雖依加重詐欺罪判處吳女1年3月，同時宣告緩刑3年，吳女並須支付2萬元給公庫。

(中時 )