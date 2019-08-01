蘇揆上午聽取「108年總統盃黑客松成果」報告，他表示「黑客松」最重要的精神在於共同合作，找出創新方式解決問題，也是他過去一再鼓勵各部會努力的方向。今年第二屆「總統盃黑客松」除了有政院各部會參與外，更首次有立院、監院的加入；此外，也首次舉辦「國際松」活動，有來自15個國家、23個團隊參加，促進國際交流，也建立良好的國際合作模式。

蘇揆說，他要特別感謝本屆召集人行政院副院長陳其邁及執行長唐鳳的督導，透過公私協力，促進跨機關、跨領域合作，提出優化政府服務效能的具體方案，值得肯定。

他表示，今年所選出的5組卓越團隊，比如司法院的「裁判易讀與量刑參考小幫手」，以及內政部、衛福部共同合作的「銀髮安居計畫」，都是站在人民角度出發，思考怎麼樣透過科技提供更好的服務，解決民眾生活上的問題。像司法判決目前雖有公開，但內容艱澀，一般民眾不易理解，現在透過程式翻譯成白話文，讓人民可以更簡單、清楚看懂跟自身權益相關的判決書；而銀髮天使團隊則是透過跨部會、跨領域的資料整合，用大數據找出最需要服務的對象，推估長照據點適合設立的位置，主動、精確的為人民謀福利。

蘇揆說，這就是他要特別請各部會一起學習解決問題的模式，多發想、多合作，藉由跨部會資料串接與資訊運用，加乘創造出更大的價值，展現團隊力量。

蘇揆並說，去年所選出的卓越團隊提案，這一年來也已逐漸落實。像台水公司的「搶救水寶寶」(透過大數據，再運用機器學習分析資料，可以更快發現漏水位置、預測漏水的可能性)，目前已被實際應用在基隆、澎湖，大幅提升查察漏水效率。這些實際的成果都顯示「總統盃黑客松」不只是一個競賽活動而已，而是能真正開創且促進各項公共服務，提升政府服務效能的作為。也請今年得獎團隊有關部會積極規劃，具體落實到政府施政，為人民提供更好的生活，成為台灣開放治理的創新引擎。

(中時 )