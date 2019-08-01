美國將於8月2日退出中程核飛彈條約（INF Treaty），為與俄羅斯展開新一輪軍備競賽、抗衡中國武器擴張鋪路。

中程核飛彈條約（INF Treaty）是1987年由美國前總統雷根（Ronald Reagan）與蘇聯最後一任領袖戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）簽署的，美蘇兩強承諾限制射程500到5500公里的核子飛彈與傳統飛彈的部署。

不過美國總統川普2017年就任後，指俄羅斯違反協議內容，華府稱俄國研發的一種新式巡弋飛彈違反條約規定，雖然俄羅斯否認，但美國在今年2月1日宣布，除非俄國終止各項違反INF條約的作為，否則美國將在6個月內退出這項條約。

美國新任國防部長艾斯培（Mark Esper）最近表示：「我認為中程核飛彈條約對我方有益，但唯有雙方都遵守內容才會發揮效用。」

艾斯培對國會議員說：「美國將繼續守約直至8月2日，此後，我們將繼續尋求美國的最大利益。」

俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）也在7月3日簽署法案，終止中程核飛彈條約。

法新社報導，除非未來幾天情況有改變，美俄各自退出INF，條約也將就此瓦解。

美國退出條約後，五角大廈將得以現代化美軍軍備，用以對抗逐漸壯大、欲在亞洲建立軍事強權地位的中國。

艾斯培說：「中國的軍火庫大多是中程飛彈。萬一哪天與中國打起來，美國必須確保有能力因應，不過但願不會發生這事。」

(中央社)