國家運輸安全調查委員會今正式成立，普悠瑪事故罹難者家屬會前召開記者會，立委黃國昌也現身聲援。家屬泣訴，發生賠上18條人命的悲劇後，又拖了足足9個月，政府才終於願意做對的事，要求運安會即刻開始行動、重啟調查。黃國昌則表示，真的讓家屬「久等了」。運安會表示，將在本月首次委員會討論，決定是否重啟調查，未來進度也都會在網上揭露。

罹難者家屬表示，運安會早該在去年成立，拖到現在終於揭碑，希望運安會釐清普悠瑪案的多項疑點，且交通部長林佳龍、飛安會主委楊宏智都坦言對行政院報告不滿意，希望運安會能縮短評估時間，儘速重啟調查。

另一名家屬泣訴，政府應保障全國人民行的安全，卻非得要等到悲劇發生、葬送18條人命後，才願意做對的事，如今已沒有時間猶豫，運安會應即刻開始行動，重新調查普悠瑪案件。家屬也將陳情書遞交運安會官員。

立委黃國昌向家屬鞠躬後表示，未來會在立法院發揮強力監督角色，運安會的主要目的就是發現真相，咎責也是目標之一。台鐵產業工會表示，家屬等了9個月，每一天都是煎熬，行政院提出的報告又漏洞百出，頻以假設性手法查驗，專家學者都質疑正確性，這對家屬而言情何以堪。

運安會則表示，對家屬的盼望可以感同身受，運安會為公正、獨立事業，將在成立後第一個委員會上，依據各委員的專業，決定是否重啟調查，未來也會在網路上公布所有進度，行政院也表示調查將全權交由運安會負責。

(中時 )