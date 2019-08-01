時代力量立委黃國昌下午前往運輸安全調查委員會，陪同普悠瑪案的家屬，要求運安會重啟調查。不過因為稍早同黨立委林昶佐宣布退出時力，媒體今詢問黃如何看待。黃說，稍早邱顯智有跟他聯絡，並跟他提及此事，由於黨中央已發聲明慰留，他也支持黨中央慰留他。黃國昌也說，大家都在立法院奮鬥，在堅持台灣、維護主權的道路上，林昶佐一直都走得非常堅定。

媒體詢問黃，如何看待時力內部有想要挺蔡英文總統的聲音，以及林昶佐的退黨？黃國昌說，就他所知時代力量上午的決策委員會有針對2020選舉進行討論，因為他沒有擔任決策委員，所以稍早有問主席邱顯智到底發生什麼狀況。

黃說，邱顯智跟他轉述，大部分的人認為這件事情值得深度討論，所以交由黨代表大會，讓更多人可以參與，「我覺得他們今天這樣的做法相當好」。

媒體追問時代力量是否會越來越分歧？黃國昌說，他看不太出來媒體問得「越來越分歧」這句話的意思。

黃國昌說，上帝給每個人兩雙手（口誤，應是一雙手），他的兩雙手、一雙手，一隻捍衛台灣主權，這個紀錄非常清楚；他也希望能強調另外一隻手，能夠讓台灣成為變成真正的公平正義的社會，讓台灣的年輕人看得到未來，並破除台灣的金權政治。

黃國昌說，這也是他為何展開「台灣的下一步」巡迴演講，他在第一場巡迴演講，就提過台灣到底是怎麼拚經濟的，第二場則提及台灣的國會改革有多重要。

他說，左手與右手的價值，他會同時併行努力。

媒體追問，是否會擔憂柯文哲組政黨對時力選情造成衝擊？黃表示，他並不會擔心，反而笑稱「大家這麼快做出這樣的結論」，因為對於很多理性選民來說，他們選擇的是人才與價值。

黃說，他完全理解柯文哲在當台北市長的魅力，但組政黨就不是只有柯文哲一人，柯不管是區域立委或不分區，他提出的政策立場與價值，但目前這些仍是一片空白，這時太快揣測柯的政黨會如何，真的是言之過早。

(中時 )