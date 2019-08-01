五峰國小小朋友以「家」和「自己」為主題的創作，融入今年喜來登大飯店的月餅禮盒。（羅浚濱攝）

新竹豐邑喜來登大飯店與立賢教育基金會規畫「繪聚新竹」公益教學計畫，邀請藝術家林慧姮指導五峰國小21位小朋友繪畫，小朋友以「家」和「自己」為主題的創作，1日在喜來登展出外，畫作並融入月餅成為月餅禮盒。

新竹喜來登執行長劉純芳說，喜來登舉辦聖誕公益活動已有8年，2018年12月展開「繪聚新竹」公益藝術繪畫課程，透過與立賢教育基金會共同主辦，將藝術創造的種子埋入偏鄉學校，讓大家很珍惜新竹這塊土地。

藝術家林慧姮說，為小朋友做進行2個月的繪畫課程，以「家」和「自己」為創作概念，與小朋友們展開不受框架限制的藝術創作之旅，從學校和生活中的素材如樹葉、樹枝、布料及鈕扣等做為媒材，小朋友一幅幅天馬行空的創件都令人驚艷。

「原住民有很多天份，只是沒被激發出來！」五峰國小校長葉惠雯說，該校傳統推動棒壘球和陶笛，感謝喜來登和立賢教育基金會「繪聚新竹」的活動，讓大家看到原住民小朋友最純真自然的一面。小朋友則說，很高興畫作能給大家看到。

畫展中展示小朋友合作完成的「家」和「蘋果樹」裝置藝術品，畫作並融入月餅成「繪聚月餅」和「百納月餅」2種特色禮盒，並都含有故事紀錄繪本。喜來登並決定提撥中秋月餅禮盒1％營業收入，捐贈五峰國小做為持續推動藝術教育的基金。

(中時 )