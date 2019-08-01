瑞士最高法院最近解除了國際田總(IAAF)針對睪丸酮（testosterone）的禁令，如此一來南非奧運金牌名將塞門婭(Mokgadi Caster Semenya)將無緣參加下個月在卡達杜哈舉辦的世界錦標賽。

現年28歲的塞門婭是南非田徑界史上最出色的運動員，但也因為她的雙性身分而備受爭議，不過塞門婭依舊拿下了2012年倫敦與2016年里約奧運女子800公尺金牌。

今年2月IAAF裁定塞門婭必須降地體內的睪丸酮，才能繼續保有參加女子比賽的資格。塞門婭隨即向國際仲裁法庭(CAS)提出上訴，CAS在5月宣布塞門婭敗訴。

塞門婭立刻以「捍衛人權」的理由上訴，6月瑞士聯邦最高法院駁回了IAAF針對塞門婭的參賽規定，允許塞門婭能正常出賽。

但隨著瑞士最高法院解除IAAF的新規則禁令之後，塞門婭恐將無法參加今年的世錦賽，也無法在800公尺項目衛冕。

(中時電子報)