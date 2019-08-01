台南市長黃偉哲（前排右8）宣布台南七夕愛情嘉年華正式開跑。（程炳璋攝）

七夕腳步近了，台南市文化局打造愛情城市，今年推出的《台南七夕愛情嘉年華》聯結高鐵宣傳，只要訂飯店，車票打8折，吸引比往年超過一倍的飯店響應， 今年除了月老活動年輕化，官方推出10處約會景點，還有靜態的「戀人絮語」展覽3種主題。

台南七夕嘉年華活動今年首度與高鐵合作，遊客訂飯店享有高鐵票打折，高鐵網站與刊物都會宣傳台南月老活動，讓飯店業者興致勃勃，參與的飯店從去年7家暴增到16家，其中12家配合推出情人節限定的月老甜點。

台南市七夕嘉年華活動今年年輕化，邀請6所高中職街舞社拍攝快閃街舞短片，人氣歌手蓋兒（GAIL）3日在藍晒圖文創園區熱情開唱，GQ雜誌舉辦的全台行動酒吧大串連活動，10日下午5時將在北區大觀音亭前舉辦派對，推出月老特調。將愛情文化年齡層擴大到年輕族群。

台南市7間月老廟各有活動，中西區祀典大天后宮4日舉辦配對聯誼，報名人數破百。正統鹿耳門聖母廟10日出動100架無人機在夜空上演燈光秀，展演愛情與月老故事，並有金曲歌王謝明祐現場開唱自己為今年七夕活動譜曲的歌曲《七月七》。

台南市文化局在這次七夕愛情嘉年華活動中，除了搭配民政局開發的月老彩妝組，還與釀造商推出「幸福黑啤」聯名啤酒，還有只送不賣的愛情限定的紀念品在這次活動中推出。民眾可上「台南七夕愛情嘉年華」網站掌握最新消息。

(中時 )