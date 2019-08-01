台灣第一名模林志玲上月閃嫁給放浪兄弟成員Akira，今(1日)林志玲到日本出席活動，成為人妻的她穿了件純白長裙，側邊開岔開到大腿，極品長腿若隱若現，被問到何時會補請婚宴，林志玲也首度回應：「如果有決定，一定會向大家公布」，間接透露有補辦婚宴打算。

44歲林志玲上月閃婚嫁給小7歲Akira，被問到為何突然決定結婚，林志玲害羞表示覺得時間到了，在對的時間和對的人再度重逢，便決定走入家庭，但她強調目前還沒有身孕，自己想生龍鳳胎，昨週刊則爆出，林志玲已在諮詢進行試管嬰兒，相信很快就有好消息。

今林志玲到日本文華東方酒店出席活動，她被安排在星空和月光投影的舞台上走樓梯出場，有如仙女下凡，側面露出美腿，十分性感，她在現場同時用中文和日文為產品宣傳，並透露現在人生計畫會以家庭優先，未來會以兩個人的方向考慮將來的事，暫時還沒決定婚宴何時舉行，被現場記者祝賀新婚愉快，林志玲也開心回應感謝。

(中時電子報)