雲林縣108學年度高中、國中、國小校長人事1日布達，舉行，由縣長張麗善主持，本學年新任校長有石龜國小黃致傑、信義國小史利民、南光國小蔡宜芳、大興國小陳盈儒、華南國小陳啟政。

雲林縣今年退休的校長有5人，陳鑫湟、吳俊諭、林明淵、蘇維新、陳作成。張麗善先向他們表達最高的敬意，感謝奉獻青春歲月，讓雲林教育向下扎根，祝福他們退休後開展另一自我人生的實踐。

本學年新任校長有石龜國小黃致傑、信義國小史利民、南光國小蔡宜芳、大興國小陳盈儒、華南國小陳啟政。

其餘校長調動名單如下：斗南高中林秀娟：崇德國中游淑英、東明國中張芳榕、二崙國中陳育琳、古坑國中小鍾進森；東勢國小翁碧慧、馬光國小胡光漢、鎮南國小梁博雍、安慶國小林俊逸、豐榮國小李瑪莉、溝壩國小石洧昱、僑和國小陳百雀、斗南國小王俊孝、興南國小陳彥揚、惠來國小黃昱瑋、尚德國小張華芬、中山國小廖育辰、立仁國小邱慧俐、大同國小余碧玉、泉州國小李娟娟、文昌國小廖妙英、公誠國小李政勳、崙背國小李秉承。

雲林縣本學年有五位新科校長上任，左起陳啟政、陳盈儒、蔡宜芳、史利民、黃致傑。（周麗蘭翻攝）

(中時 )