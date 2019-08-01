行政院今天表示，中選會已出缺委員1名及4位委員任期將於今年11月3日屆滿，依該會組織法第3條規定，行政院長應於委員任滿3個月前辦理提名作業。行政院已將提名人選黃秀端、邱昌嶽、陳月端、林超琦及蒙志成等5人名單，函送立法院審查。

行政院指出，中選會委員提名，經行政院考量相關領域，遴選具法政相關學識及經驗的優秀人才擔任，任期均自108年11月4日起至112年11月3日止。

政院表示，黃秀端為政大畢業，現為東吳大學政治系教授；邱昌嶽台大政治系畢業、現任內政部次長；陳月瑞為輔大法律系畢業，現為國立高雄大學財經法律學系教授；林超琦為台大政治系畢業，現為政大政治系副教授；蒙志成為台大政治系畢業，現為成大政治系副教授。

行政院表示，提名時已併同考量政黨及性別比例，符合中選會組織法及相關規定。有關本次提名作業，期盼立法院能儘早依法定程序完成審查，以利該會業務順利運作。

(中時 )