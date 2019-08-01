時代力量立委林昶佐今天宣布退黨，加上昨被黨紀律委員會停權並建請黨代表大會開除的立委高潞以用，時力在立法院僅剩3席立委，若洪慈庸也宣布跟進林昶佐退黨，時力在立院將無黨團，不能參加政黨協商。對此，時力黨主席邱顯智今天下午表示，經過確認，台大經濟系教授鄭秀玲仍保有黨籍，符合遞補不分區立委資格，正在確認當事人意願。

時代力量原有區域立委林昶佐、黃國昌、洪慈庸，不分區立委有高潞以用、徐永明，總計5席立委，符合至少3席即可組成黨團規定，如今面臨除名及退黨風波，時力立院黨團人數若低於規定恐消失。

針對不分區立委遞補問題，原本傳出符合遞補資格的台大經濟系教授鄭秀玲、律師柯劭臻、前台中市副市長林依瑩等3人已無黨籍，但邱顯智說，經過確認鄭秀玲仍有黨籍，已經取得聯繫，正在等待當事人回覆意願。

時力發言人李兆立補充，高潞目前是被停權，待黨全國代表大會開除黨籍，所以高潞現階段仍有黨籍，暫時保有立委的身分。

(中時 )