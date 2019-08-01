南投縣府與警察局召開治安會報，副縣長陳正昇在會中特別頒獎表揚協助攔阻詐騙有功的9位金融機構行員，除感謝行員們對防止詐騙案件的積極與熱心，並呼籲民眾凡事提高警覺防止詐騙，如遇有可疑事情務必通報警方，避免財物損失。

陳副縣長昨下午主持治安會報，會中表揚台灣銀行中興及南投分行、新光銀行草屯分行、第一銀行埔里分行、郵局及名間鄉農會等5大金融機構共9位防詐騙有功人員，並頒發工作獎勵金。

此次受表揚的金融機構行員都是因為發現民眾在提、匯款時神色異常，主動關心詢問，察覺有異後就主動通報轄區員警到場了解，成功攔阻民眾免遭詐騙，總計攔阻詐騙金額約133萬元。

縣府警察局也提醒民眾，如發現周遭有疑似詐騙案件發生，或在ATM提領時有發現異常提領情形，都要提高警覺，立即撥打110報案專線或165反詐騙專線細心查證，或上警政署165全民防騙網，均可獲得防詐騙相關資訊。

(中時 )