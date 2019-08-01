時代力量立委林昶佐今（1日）下午1時許宣布退出時代力量，未來將會以無黨籍身分參選台北市中正、萬華區立委，並支持總統蔡英文連任，對此，時代力量立委黃國昌表示，支持慰留林昶佐。

黃國昌率領普悠瑪家屬參加國家運輸安全調查委員會揭牌典禮，典禮前與家屬一起舉行記者會，要求普悠瑪事件重啟調查。

媒體持續關心林昶佐退黨事件，黃國昌表示，黨中央已經發出聲明慰留，也支持慰留林昶佐。在立法院中大家一起奮鬥，在堅持維護台灣主權，林昶佐一直走得非常堅定，時代力量整個黨團在維護台灣主權、守護台灣民主價值，大家都是共同的。

黃國昌表示，今天上午時代力量夥伴、決策委員會有針對2020選舉進行討論，本身既不是決策委員也沒參與討論，但大部分與會者認為值得深入討論，將交由黨代表大會，讓更多時代力量同仁可以參與，這樣的作法相當好。

黃國昌提到，上帝給每個人兩雙手，自己的一雙手捍衛台灣主權民主，從參與公共事務、國會以來，從來沒有動搖，另外一雙手，希望台灣變成真正有公平正義價值的社會，讓台灣年輕人看到未來，破除台灣金權政治。

(中時 )