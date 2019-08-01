美中貿易戰6月出現曙光，美、歐央行釋出寛鬆訊息及美墨關稅達成協議，勞動基金在6月單月收益數就達731.3億元，包括勞退新制的413.6億元、勞退舊制的172.2億元及勞保基金的147.2億元，皆創下歷年同期新高。

另依半年報顯示，其中規模最大的勞退新制基金持股前十名依為為台積電、中華電信、國泰金、鴻海、台達電、富邦金、大立光、兆豐金、台塑與中信金。

勞動基金運用局副局長劉麗茹表示，隨著美中貿易關係出現進展，美、歐央行釋出寛鬆訊息及美墨關稅達成協議，金融市場再次走揚。勞動基金審慎依市場情勢動態全球布局，今年截至6月底，整體勞動基金評價後收益數達2982.8億元、收益率7.57％，為歷年同期新高。

但劉麗茹說，雖然美中貿易協商，但後續協商仍充滿變數，全球主要中央銀行轉向預防性寛鬆的貨幣政策，有助延長此波的景氣擴張循環，但高漲的貿易保護主義，對企業的獲利影響逐漸浮現，金融市場呈現機會與風險並存，基金局對未來的情勢採「審慎中立」的態度。

(中時 )