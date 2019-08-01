工業燃煤鍋爐今年底全數退場，是新北市長侯友宜重要政見，侯日前透過直播帶領民眾直擊轄內洗衣業者「立可白實業有限公司」，見業者斥資1500萬將燃煤鍋爐改為天然氣，直呼「舊火車頭換成法拉利」，也當場宣示燃煤鍋爐退場政策執行到底決心。

立可白實業主要收受各大飯店旅館、健身房的床單、毛巾、被單等業務，目前由第二代接班管理，原是採燃煤產生的蒸氣作為洗衣所需能源，配合燃煤鍋爐退場政策，業者斥資1500萬元，改換天然氣鍋爐，採自動變頻概念，依實際需要蒸氣量選擇啟動多少鍋爐數。

環保局表示，燃煤所排放汙染物不僅有懸浮微粒、硫氧化物，更有重金屬及戴奧辛，新北市近幾年細懸浮微粒濃度持續下降，即將達成環保署空氣品質標準15微克立方，今年底燃煤鍋爐退場也將會促使新北符合國家空品標準的第一步。

侯友宜說，傳統燃煤鍋爐不僅會造成工作的環境髒亂，更會造成空氣污染問題，地球環境需要大家共同維護，感謝立可白清潔公司身先士卒，成為重要示範。

(中時 )