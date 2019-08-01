半夜12點連續撥打12個0可以跟過世的親人講話？女網友撥通後嚇掛電話。惟網友：電信局已解釋過為何會撥通。(示意圖／中時資料照)

許多禁忌寧可信其有，也不要鐵齒！今天八月一日適逢農曆七月初一鬼門開，一名女網友就分享2件親身經歷，一件是在鬼月深夜出門聽見有人喊她名字，回頭一看，突然看到一個模糊的白衣人，後來就莫名發燒。另一件是在在半夜12點連續撥12個0，卻意外撥通，嚇得趕緊掛上電話。

這位女網友在臉書《靈異公社》：「有人說半夜12點連續撥打12個0，可以跟過世的親人講話」，她本來不信這個傳聞，但小時候真的膽大，某天半夜12點拿起電話撥打12個0，本以為撥到第幾個號碼就會出現『你撥的號碼是空號，請查明後再播』」，沒想到電話真的接通，嚇得她趕緊掛上電話，還嚇到整晚都睡不著。

原PO說，讀書的時候有一年鬼月跟朋友去逛夜市，回家路上有一段路相當昏暗，「媽媽有交代我，鬼月晚上如果有聲音在後面叫妳，千萬不能回頭，要一直往前走，不然會卡陰。」結果那晚走在路上真的聽到有人叫她，以為是一起去逛夜市的朋友，沒想太多就回頭，沒想到突然看到一個模糊白衣的人，嚇到趕快跑回家。

原PO透露，她回家後開始莫名發燒，看醫生也沒有用，媽媽覺得不對勁，就帶她去找廟公朋友，一看果然是「卡陰」，經過廟公處理才開始慢慢退燒，事後，把這件事告訴媽媽，結果被狂罵一頓，從此對鬼月的禁忌就特別小心。

網友見原PO貼文連續撥打12個0會接通電話，笑回，「其實會通的事件，電信公司早有解釋過了，可以去Google」。原PO也在留言處補充：「也是啦，我也覺得不要太相信，畢竟沒做虧心事，不用太害怕。」

(中時電子報)