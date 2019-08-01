發展台中市社區文化之美，文化局將於8月24日推出「2019社區深度文化之旅」，共規畫7條路線、12個梯次，邀民眾深入社區、品嘗在地。在1日上午的活動記者會上，文化局長張大春特別強調，今年首度推出「毛小孩友善路線」，盼讓毛孩一同探索台中。

張大春指出，台中市多年來推動社區深度文化之旅，盼累積社區豐富能量，讓國內外旅客願意來台中，今年首度在新社區中和社區的行程中規畫「毛小孩友善路線」，並運用在地食材製作毛孩寵物餐。

文化局表示，今年社區深度文化之旅特別串聯在地文史、生態與產業，分別於7個行政區規畫社區深度體驗路線，7大路線分別為新社區的「毛起來旅行」、大甲區的「芋見幸福、蔥滿愛」、豐原區的「嗡嗡綠廊社區遊趣」及太平區的「荔枝奇蹟、雞蜜任務」、中區的「川越」、神岡區的「崎下奇景」、梧棲區的「來去梧棲放風吹」。

文化局說，路線中分別在大甲、太平、神岡及豐原、梧棲安排在地農事產業體驗及DIY活動，中區部分則以體驗東南亞異國文化為主，將邀請新移民穿著傳統越南服飾擔任導覽，帶領民眾認識舊市區。

(中時 )