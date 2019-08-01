大陸開放台灣民眾參加中小學教師資格考試，不過去大陸讀師範類大學可能是更直接的途徑。根據本報統計，今年已有10所大陸師範大學公布台灣學生錄取名單，人數最多的湖南師範大學甚至一舉錄取95名台生，人數之多令人驚訝。

去年年初大陸又擴大惠台政策，台港澳居民從原先只能短期應聘在福建廈門幼兒園、高中任教特定課程，改為在全大陸申請參加中小學教師資格考、認定中小學教師資格，並可申請從幼兒園、小學、初中（即國中）、高中、中等職業學校（等於台灣的高職）教師資格和中等職業學校實習指導教師資格。

由於大陸師範類大學目前採三級認證，因此台生只要就讀辦學品質較佳的師範類陸校，還是有很大機會拿到大陸中小學教師資格證。今年不少台灣學子就衝著這一點，申請了大陸師範類大學。

根據本報整理，目前已有湖南師範大學等10所大陸師範大學公布台灣學生錄取名單，且10校要求門檻一律是「學測國英數任一科均標」，標準並不高，等於台灣3／4的考生都有機會。

錄取門檻低不表示學校聲譽不佳。10所大陸師範大學中，湖南師範大學、華中師範大學、南京師範大學和陝西師範大學都是211工程大學；浙江師範大學、廣西師範大學、海南師範大學、四川師範大學、天津師範大學和江西師範大學也都是省屬重點大學。

錄取台生人數前5名依序是，湖南師範大學95人、華中師範大學51人、浙江師範大學39人、南京師範大學35人、廣西師範大學10人。其中湖南師大原定招收30名台生，南京師大原定招收15人，明顯「超收」。

(旺報 )