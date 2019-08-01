就讀大陸師範類大學是否等於直接拿到教師資格證？不一定。2017年大陸教育部宣布，師範類系所必須採用「三級監測認證」，其中，獲得第三級認證的師範類系所可自辦筆試和面試，該校學生若能通過考試就可獲得教師資格證，不必參加統一的教師資格考試。目前各類認證正在進行中，一般認為大陸教育部直屬的6所頂尖師範大學：北京師範大學、華東師範大學、東北師範大學、華中師範大學、陝西師範大學、西南大學勢必會進入第三級認證。

過去大陸師範類大學學生，只要畢業就可以拿教師格證；不過2015年改革之後，師範生也得和非師範生一樣考教師資格證；2017年大陸教育部印發了《普通高等學校師範類專業認證實施辦法（暫行）》，宣布 師範類科系三級監測認證：第一級監測「師範類專業辦學基本要求」，通過第一級認證的師範校院畢業生仍須和非師範生一起參加統一資格考；第二級認證「師範類專業教學品質合格標準」，通過第二級認證的師範校院，畢業生筆試參加統考，面試可由學校自行辦理，相對來說會容易很多了；第三級認證「師範類專業教學品質卓越標準」，通過第三級認證的師範類系所，可由學校自行辦理中小學教師資格考試筆試和面試，相當於直接發教師資格證了。

部分大陸師範類大學已經通過第二級認證，至於第三級認證則如火如荼進行中。一般認為，大陸教育部直屬的6所頂尖師範大學：北京師範大學、華東師範大學、東北師範大學、華中師範大學、陝西師範大學、西南大學，不出意外應該會順利進入第三級認證名單，也就是說這6所大學的學生相當進入事業單位編制。

目前這6校也是大陸實行公費師範生的院校。其中西南大學是由原來的西南師範大學和西南農業大學合併而來，因此師範類科系也是該校的強項。

(旺報 )