美國駐聯合國大使昨（31）日誕生，由現任美國駐加拿大大使凱莉．克拉芙特（Kelly Craft）擔任。不過克拉芙特過去擔任大使的表現引發爭議，包括任內超過300天不在渥太華，她與煤炭大亨夫婿更是共和黨及川普競選總統時期的大金主，她的家族與煤礦業的緊密關聯，恐讓她在新職位中出現利益衝突。

現任美國駐加拿大大使凱莉．克拉芙特（Kelly Craft）即將出任美國駐聯合國大使，不過她的外交資歷並不豐富，引發外界質疑她的適任性，加上自己與夫婿是川普主要金主之一，家族又深耕煤炭業，反對人士擔憂將發生利益衝突。

自去年10月中旬前美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）請辭以來，該職位懸缺已久，周三終於確定新人選。綜合美國有線電視新聞網（CNN）、美國新聞網站Vox報導，美國參議院昨日以56票對上34票，表決通過克拉芙特出任美駐聯合國大使的任命案。

儘管受到共和黨人一致支持，克拉芙特出任聯合國大使一案仍備受爭議。克拉芙特是現任美國駐加拿大大使，不過她日前被爆出自2017年10月派駐渥太華以來，迄今超過300天並不在渥太華當差，她反駁自己是為了新版北美自由貿易協定（NAFTA）－「美國－墨西哥－加拿大協定」（United States-Mexico-Canada Agreement,，USMCA）四處出差、協調，不過這項說詞仍不被民主黨人接受，質疑她的適任性。

克拉芙特受到爭議的還包括家族身份。她的夫婿是肯塔基州煤炭大亨、聯合資源夥伴公司（Alliance Resource Partners）執行長喬．克拉夫特（Joe Craft），夫妻倆同時也是共和黨主要大金主，川普2016年競選總統期間，克拉芙特共捐贈了超過26萬美元資金（約新台幣810萬元），夫婿喬隨後也捐贈了100萬美元給川普就職委員會。

外界擔憂克拉芙特家族在煤礦業的勢力將影響她在聯合國針對氣候議題的發言與看法，她已表示，未來聯合國若討論到煤炭相關議題，她將主動迴避。

報導分析，克拉芙特一上任就要面臨許多挑戰，包括和對聯合國抱持懷疑態度的白宮國家安全顧問波頓（John Bolton）、蓬佩奧（Mike Pompeo）等人打交道，平衡與妥協川普政策及各聯合國夥伴的目標，她還得迅速重建美國在聯合國的領導地位，畢竟這個職位已經懸缺大半年，當然，最重要的仍是9月底的聯合國大會，屆時將是她最重大的考驗。

克拉芙特上任就要面對嚴峻挑戰，反對者抨擊她外交政策方面的資歷不足，除了駐加大使，克拉芙特另一個相關資歷是在2007年美國前總統老布希（George H. W. Bush）執政時期，擔任美駐聯合國代表，並在聯合國大會上發表演說。

Vox報導指，不論是共和黨或民主黨執政，安插重要金主出任輕鬆的大使職位都是常見的事，但是備受矚目的駐聯合國大使工作過去還是由具有深厚外交政策、外交資歷的人擔任為主。

(中時電子報)