台中市政府勞工局為協助改善青年高轉職率，促進青年穩定就業，今年起開辦「就業金安薪」方案，提供青年跨域補助金、職場學習適應金及上工獎勵金等獎助，推行至今已幫助超過500名青年成功就業，不僅讓青年深耕台中穩定就業，也逐步補足缺工產業所需人才。

勞工局長吳威志說，台中市是全台第二大城，青年人口數在六都中也排名第二，市府推出「就業金安薪」方案，整合對青年有利的資源，讓台中在地青年可以在地就業。其中，上工獎勵金的「青年穩定就業獎勵金」，讓連續就業滿6個月的年輕人獲2萬2000元獎勵，幫助他們渡過就業磨合期，成功推介超過百名青年就業，成效顯著。

勞工局於7月1日成立青年事務股，負責青年就業諮詢委員會、青年就創業事務、青年創業輔導、青年產業職場體驗、青年學生公部門暑期工讀及扶助弱勢青年就業等業務，更整合市府經濟發展局、勞動部及經濟部創業協助資源，提供青年創業一站式服務，諮詢專線04-22289111分機35625吳先生。

台中市就業服務處長傅晶如指出，市府除了青年在學階段外，在求職階段、穩定就業階段也都提供相當充足的就業資源，並推動青年「職涯金攻略」方案，提供職業適性診斷、職場實境體驗、職涯工作卡認證及履歷健診等多元服務，歡迎善加利用，詳情可上台中市就業服務處網站( https：／／www.eso.taichung.gov.tw／ )查詢，或洽詢專線04-22289111分機36102、豐原就業服務站04-25271812、沙鹿就業服務站04-26624191。

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