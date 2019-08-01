侯友宜進行「祈福船、西方船點睛儀式」。(吳亮賢攝)

台北市長柯文哲宣布將成立「台灣民眾黨」，並於今早的記者會中火力全開，指出自己一籌組政黨，民進黨馬上就有人知道，另也提到深澳電廠一夕變卦，砲轟政府「嚴重失去紀律」、「沒有價值」。對此新北市長侯友宜說，「柯市長說的這些話，也是常常發生的事嘛」，侯也表示，大家對執政黨的看法都尊重，「我們好好做自己份內該做的事。」

侯友宜今日上午出席淡水河祭路祭大法會，對於柯文哲砲轟民進黨政府，侯表示，「柯市長說的這些話，也是常常發生的事嘛」，社會眼睛都非常雪亮，到底執政黨怎麼做，相信每一個人都心裡有一把尺很清楚。

侯友宜說，「至於我自己，對大家對執政黨的看法，我都表示尊重，我們好好做我們自己份內該做的事。」

另外對柯籌組政黨，可能在明年選舉拿下八席立委，侯友宜表示，相信柯市長不可能未卜先知，會不會有影響、影響幾席，是柯市長自己在算，侯也強調，「好好做自己該做的事，認真打拚，讓自己充滿了信心往前走，就不會有那些困擾。」

至於若郭、柯合作，恐影響國民黨重返執政，侯則回應，「現在整個狀況我看也是一場混亂」，侯表示，對自己而言最重要的是專心市政，「無關的事情我大概都是聽聽而已，我們也看不清楚也不了解。」

(中時 )