繼時力力量林昶佐拋出退黨震撼彈後，另一位時力立委洪慈庸動向也受到外界注目，洪慈庸在今下午開記者會表示，她不希望因為路線爭議，讓時代力量瓦解，她割捨不下時代力量，她還是想留在時代力量，繼續努力。她更向台北市長柯文哲喊話，要柯放下小我，想清楚組黨真的對台灣好？

洪慈庸表示，這次大選，時代力量目標很明確，就是要延續總統蔡英文的本土政權，要讓時代力量呈關鍵的少數力量。她也曾和林昶佐談過時代的立場問題，因為他們兩人都是為人父母，都肯定蔡英文維持主權的做法，當然最後昶佐選擇離開，她也予以尊重。

洪慈庸哽咽表示，現在的她割捨不下時代力量，她不希望因為路線爭議，而讓時代力量瓦解。在大我跟小我面前，她個人不算什麼。她更擔憂的是現在的台灣，到底他們這一代可以帶領年輕人往哪邊去，走到現在，他們可以給年輕人什麼？

洪慈庸更喊話柯文哲，她要柯文哲放棄心中的小我，因為柯組黨真的是為台灣好？真的可以代表蔣渭水？她希望柯文哲要想清楚。

(中時電子報)