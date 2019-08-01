52歲吳大維外型帥氣，過去曾和林熙蕾、孟廣美等人傳緋聞，今(1日)他現身《麻辣天后傳》錄影前接受訪問，自曝現在已經是人夫身分，去年5月和女友登記結婚，但他不願透露另一半身分，只坦然說到了這個年紀開始想生小孩，所以就決定走入婚姻。

吳大維過去是知名音樂台VJ，也曾演出電影《霸王別姬》、《烈火戰車》，過去他堪稱情場浪子，緋聞史上幾乎都是女神級的女星，但最後都不了了之。據《ETtoday星光雲》報導，吳大維今脫口承認已婚，和老婆有共識，沒有特別求婚就去登記了，之後也不打算宴客。

吳大維透露，和老婆是去年5月12日登記，因太太是台灣人，未來他也會把重心放在台灣，希望早日拚出愛的結晶，他不願多說妻子背景，被問是否是曾被拍到的短髮妹？吳大維默認說：「不證實也不否認」。

吳大維當年證實和林熙蕾交往2年，透露兩人分開主因是聚少離多，自稱「目前的工作真的不太適合結婚」，他也承認和孟廣美的一段情，但主因不願多說，「其中當然有故事」，後來他因參加生日宴和「小燕子」趙薇傳緋聞，女方先否認，吳大維也一笑置之，笑說因媒體看圖說故事感到很受傷，只承認和趙薇是「女的好朋友」。

(中時電子報)