山口真帆連發性感美照。(圖／翻攝自推特)

日本女團NGT48前成員山口真帆，去年底在住處前險遭2名男子施暴性侵，且幕後黑手還有同團成員，但公司冷處理還逼她道歉，最後2男獲判不起訴，讓她心死離團，不過她也因禍得福，不僅知名度大增，還加入擁有天海祐希、竹野內豐、菅野美等眾多大咖藝人的事務所，今(1日)宣布開設個人新官網及fan club，下月更要推出首本個人寫真，重新出發的她受到公司力捧，全力拼事業。

山口真帆雖然被前東家打壓，不過現加入大型經紀公司，重新出發立刻獲新東家力捧，不僅開設個人新官網及fan club，同時也宣布9月17日她24歲生日當天，推出首本個人寫真集，讓她開心表示「簡直是最好的生日禮物」，她也率先公開幾張美照，只穿內衣的她，用床單稍微遮掩，但深邃事業線酥胸仍若隱若現，還有一張她用枕頭遮重點部位，看起來像沒穿衣服，微開細腿神秘三角地帶隱隱可見，性感十足。

(中時電子報)