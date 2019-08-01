現年22歲的匈牙利游泳名將肯德瑞西(Tamas Kenderesi)，上個月在南韓光州參加世界錦標賽，不但成績欠佳，而且還在夜店涉嫌性騷擾，如今遭到起訴。肯德瑞西繳納罰款，但否認性騷擾。

肯德瑞西，專長200公尺蝶式，2014年在中國大陸南京舉辦的第二屆青年奧運會上擊敗隊友拿下了金牌。

2015年肯德瑞西因為肝因為身體出現狀況必須接受治療與修養，無法參加在俄羅斯喀山舉行的世錦賽，2016年5月肯德瑞西復出，8月參加里約奧運，預賽和複賽都是第一，決賽游出了1分53秒62，僅次於美國「飛魚」菲爾普斯以及日本好手坂井聖人，獲得一面銅牌。

根據韓國媒體報導指出，檢察官針對這件事情罰了肯德瑞西300萬韓元(約2200歐元)，肯德瑞西已繳納罰款，獲准離開韓國返回匈牙利。

肯德瑞西表示，「確實在夜店摸了女孩子的臀部，整個過程都很配合警方調查，加上我不是刻意的，所以我承認違反了當地的價值觀以及道德規範，對此我深感抱歉，如果我傷害了那位韓國女性，我願意向她道歉，但我拒絕接受性騷擾指控。」

(中時電子報)